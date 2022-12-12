Geçtiğimiz ay açılışı gerçekleştirilen Bayburt Belediyesi Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası’nda üretilen ürünlerin satışının yapılacağı Fabrika Satış Mağazası faaliyete geçti.

Şeyh Hayran Mahallesi Şehit Osman Sokak’ta bulunan mağazada ayrıca kısa bir süre sonra faaliyete geçecek olan Belediyenin bir diğer istihdam odaklı projesi Et İşleme Tesisi’nde üretilecek ürünlerinde satışı da yapılacak.

Mağaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci mağazanın açılışı ile beraber vatandaşlara ürün arzının başladığını belirterek, “ Geçtiğimiz ay Bayburt Belediyesi tarihinde bir ilk olan vatandaşlarımıza belediye bünyesinde istihdam olanağı sağlayan Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikamızın açılışını gerçekleştirdik. Şimdide bu ürünleri vatandaşlarımıza ulaştırmak adına fabrika satış mağazamızı faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız bu mağaza aracılığı ile fabrikamızda üretilen tüm ürünlere kolaylıkla ulaşabilecek.” İfadelerini kullandı.

Bu mağazada ayrıca kısa bir süre hayata geçecek olan bir diğer önemli proje Et Entegre Tesisi’nde üretilecek sucuk, kavurma ve pastırma gibi ürünlerinde satılacağını söyleyen Pekmezci, “ Bayburt Belediyesi olarak yüzde yüz doğal olan ve el değmeden ürettiğimiz ürünleri vatandaşlarımıza arz ediyoruz. Mağazamız hafta içi 09.00-18.00 hafta sonu ise Cumartesi 09.00-14.00 saatleri arası açık olacak. Vatandaşlarımız fabrika satış mağazamızdaki ürünlere direkt olarak uygun fiyatlarla ulaşabilecekler dedi.”