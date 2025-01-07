Bayburt Belediyesi Sosyal Medya Paylaşımında:

(Geceye Bayburt'un eşsiz manzarasının yeraldığı videomuzu bırakırken Türk müziğinin bir dönemine damgasını vurmuş olan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz.) diye paylaştı.

Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı.

Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 79 yaşındaki sanatçının, daha önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti. Tayfur, 16 Aralık akşamı Muğla'dan Antalya'ya sevk edilmiş, Antalya'da özel bir hastanede tedaviye alınmış, ameliyat edilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Sanatçının cenazesi hastaneden alındı

Sanatçı Tayfur'un cenazesi hastane önüne getirilen cenaze aracına konuldu. Yakınları, Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve hayranlarının katılımıyla dua edildi ve cenaze Antalya Havalimanı'na uğurlandı.

Vali Şahin, burada Tayfur'un yakınlarına başsağlığı diledi.

Ayrıca hastane binası önünde sanatçı için lokma dağıtıldı.

Ferdi Tayfur'un cenazesinin sabah İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

4 Ocak'ta cenaze töreni düzenlenecek

Usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camii'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ferdi Tayfur kimdir?

Adana'da 15 Kasım 1945'te dünyaya gelen, tam adı Ferdi Tayfur Turanbayburt olan sanatçıya adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'un hayranı babası Cumali Bey koydu.

Babasının vefatıyla eğitim hayatı sona eren, annesi tekrar evlenen ve okumak istemesine rağmen yaşadığı yoksul ve trajik hayat nedeniyle imkan bulamayan Tayfur, çocukluk yıllarında üvey babasının şekerci dükkanında çıraklık yaptı.

Okumayı iş hayatında öğrenen sanatçı, daha sonra çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya başladı, aynı yıllarda düğünlerde şarkı söyledi.

Adana Radyosu'nun müzik yarışmasına katıldı

Bir yerel gazetede ilanını gördüğü Adana Radyosunun müzik yarışmasına katılarak ikinci olan sanatçı, üvey babasının engellemesine rağmen İstanbul'a gelerek Lunapark Gazinosu'nda iş buldu ve Nurten İnnap ile bağlama çalmaya başladı.

Leyla adlı ilk plağını dolduran ve bu plaktan 500 lira kazanan Ferdi Tayfur, 1968'te Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yaptı. Beklenen ilgiyi göremeyen sanatçı, Adana'ya döndü ve çiftlikteki işlerin başına geçti.

Bu yıllarda müzik çalışmalarını da sürdüren sanatçının üç yıl aranın ardından "Huzurum Kalmadı" adlı plakı yayınlandı. Görsev Plak adına yaptığı "Kır Çiçekleri" adlı 45'lik ile 1973'te ilgi gören sanatçı, 1974'te ise "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurdu.