Mezarlıklar ve türbelerde genel temizlik, ot biçme ve düzenleme faaliyetlerini sürdüren Bayburt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında belediye mücavir alanı içerisinde yer alan mezarlıklar ile türbelerde bakım ve temizlik çalışmaları yapıyor. Mezarlık alanlarının temiz ve düzenli tutulması için, mezarlıklar içerisinde yetişen her türlü yabani bitki ve otlar temizleniyor. Şehir genelindeki tüm mezarlıklarda yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler mezarlıkları baştan sona elden geçiriyor.

Yaya Geçidi Çizgileri Yenileniyor

Çalışmalarına devam eden Belediye Trafik İşleri Ekipleri ise trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yol ve güzergâhlarda, yaya geçidi çizgilerini boyama çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışma ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Mahallelerde Toplu Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Mahallelerde toplu temizlik çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu minvalde cadde cadde, sokak sokak toplu temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler etrafa gelişigüzel atılmış çöpleri bertaraf ederek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.

Asfalt Uygulaması ve Kaldırım Yapım Çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarını süratle sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde şehir merkezinde ve mahallelerde de yoğun mesailerine devam eden ekipler cadde ve sokaklarda bir yandan asfalt uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da kaldırım yapım çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca ihtiyaç olan okulların bahçelerinde de asfalt ve parke çalışması gerçekleştirerek daha düzenli bir hale getiriyor.