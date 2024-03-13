Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçim öncesi gerçekleştirilen son meclis toplantısı olması sebebiyle Belediye Meclis Üyeleri tarafından Başkan Pekmezci’ye hediye takdiminde bulunuldu. Meclis adına söz alan Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkan Vekili Süreyya Türkmenli “Büyük bir onurla birlikte görev yaptığımız süre içerisinde şehrimizde gerçekleştirdiğiniz hizmetler anısına size tüm arkadaşlarımız adına hediyemizi takdim ediyor, Bayburt’umuza hizmet yolunda başarılı çalışmalarınızın devamını temenni ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Pekmezci ise hediyeleri için meclis üyelerine teşekkür ederek, 5 yıllık görev süreleri boyunca Bayburt için yaptıkları çalışmalardan dolayı plaket verdi. Plaketlerin takdimi sonrası konuşan Başkan Hükmü Pekmezci “Siyasetin ötesinde bir durum olarak Bayburt için birlikteliğimizin manasını hep birlikte paylaştık. Bugün sizlerle birlikte son meclis toplantısında bulunuyoruz. Beraber çalıştığımız tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda başarı dileklerimi iletiyorum.” İfadelerini kullandı.