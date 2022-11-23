Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan kutsal bir meslektir. Ülkemizin aydınlık geleceğini öğretmenlerimizin alın terinde görüyoruz. Öğretmenlerimiz, iyiyi, güzeli ve doğruyu savunan, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yetiştiren, geleceğimizin mimarlarıdır.

Öğrencilerinin gözünde kendilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, ana ve baba kadar değerlidir. Bu durum öğretmenlerimize, çok özel ve büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Bu sorumluluk; geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağın gerektirdiği donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, fedakâr, milli ve manevi değerlerine bağlı ve araştırmayı, üretken olmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir.

Bu onurlu meslekte yıllarca hizmet etmiş biri olarak, Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyor, tüm eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum.