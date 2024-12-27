Seminer, Bayburt Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nezihe Aker Aytemür, Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Meryem Birinci, Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Aygül Memiş ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Nidanur Dursun tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte, katılımcılara çocuk ihmali ve istismarı, dijital ayak izi oluşturma ve korunma yöntemleri, kadına yönelik şiddetle mücadele ve hukuki süreçler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Ayrıca, bu konularda farkındalık yaratılması ve çözüm yolları sunulması hedeflendi.

Katılımcılar, özellikle hukuki süreçler ve şiddetle mücadele yöntemleri hakkında pratik bilgiler edinirken, dijital güvenlik konusunda da bilinçlendirildi. Etkinlik, öğrenciler ve akademisyenlerden büyük ilgi gördü.

Bayburt Barosu, toplumun temel sorunlarına dikkat çekmek ve bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin devam edeceğini belirtti.