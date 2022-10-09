İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK Kağıthane Mehdi Sancak Stadında saat 15.00T’te Bilecik sporla karşılaştı.
İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK Kötü Başladığı Maçın ikinci yarısında peş peşe attığı gollerle kazanmasını bildi.
İstanbul Temsilcimiz Bayburt 1918 FK ilk yarıda 2-0 yenik devam ettiği maçı 4-3 kazandı.
Bölgesel Amatör Lig’de Ligin ikinci haftasına galibiyetle bitiren temsilcimiz 3 puan almasını bildi.Maç sonunda olaylar çıktı.
Bilecikspor taraftarı sahaya yabancı madde attı ve maç sonu sahada istenmeyen olaylar yaşandı.
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