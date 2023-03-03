Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da seçim bölgeleri oluşturulurken, deprem bölgelerindeki milletvekili sayıları da değişmedi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için seçim bölgesi ve milletvekili sayılarını güncelledi.

Buna göre, 36 milletvekili çıkaran Ankara 3, 20 milletvekili çıkaran Bursa 2, 98 milletvekili çıkaran İstanbul 3 ve 28 milletvekili çıkaran İzmir 2 seçim bölgesinden oluşacak. Diğer yandan illerin milletvekili sayıları da belli oldu. Resmi Gazete'nin bugün yayınlanan sayısında, Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı.

YSK'dan yapılan açıklamada, TÜİK tarafından 31 Aralık 2022 tarihli veriler esas alınarak, 600 milletvekilinin 81 ile dağılımı paylaşıldı.

Deprem bölgelerinde vekil sayısı değişmedi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, Elazığ, Şanlıurfa ve Kilis'i etkilemişti. 11 il toplam 98 milletvekilini Meclis'e gönderiyor.

YSK, 31 Aralık 2022 nüfus kayıtlarını dikkate aldığından dolayı, depremin etkilediği 11 ilde seçmen ve milletvekili sayısında değişiklik olmadı.

Öte yandan 31 Aralık 2021 nüfus sayımlarına göre 2'şer milletvekili seçme hakkını kazanan fakat 2022 nüfus sayımında bu hakkını kaybeden Bayburt ve Tunceli'nin vekil çıkarma hakkı Sakarya ve Kocaeli'ne geçti.

HANGİ İL KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Adana 15 Adıyaman 5 Afyon 6 Ağrı 4 Amasya 3 Ankara 36 Antalya 17 Artvin 2 Aydın 8 Balıkesir 9 Bilecik 2 Bingöl 3 Bitlis 3 Bolu 3 Burdur 3 Bursa 20 Çanakkale 4 Çankırı 2 Çorum 4 Denizli 7 Diyarbakır 12 Edirne 4 Elazığ 5 Erzincan 2 Erzurum 6 Eskişehir 6 Gaziantep 14 Giresun 4 Gümüşhane 2 Hakkari 3 Hatay 11 Isparta 4 İçel 13 İstanbul 98 İzmir 28 Kars 3 Kastamonu 3 Kayseri 10 Kırklareli 3 Kırşehir 2 Kocaeli 14 Konya 15 Kütahya 5 Malatya 6 Manisa 10 Kahramanmaraş 8 Mardin 6 Muğla 7 Muş 3 Nevşehir 3 Niğde 3 Ordu 6 Rize 3 Sakarya 8 Samsun 9 Siirt 3 Sinop 2 Sivas 5 Tekirdağ 8 Tokat 5 Trabzon 6 Tunceli 1 Şanlıurfa 14 Uşak 3 Van 8 Yozgat 4 Zonguldak 5 Aksaray 4 Bayburt 1 Karaman 3 Kırıkkale 3 Batman 5 Şırnak 4 Bartın 2 Ardahan 2 Iğdır 2 Yalova 3 Karabük 3 Kilis 2 Osmaniye 4 Düzce 3