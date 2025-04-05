16 yaşındaki Milli sporcu Batı Yıldırım, 2025 sezonunda mücadele edeceği Porsche Carrera Cup İtalya Serisi öncesinde Milano Porsche merkezinde gerçekleşen Omnia Racing lansman gecesinde basının karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Omnia Racing 2025 lansman gecesi İtalya Milano'da yer alan Porsche Merkezi'nde yapıldı. 300'e yakın seçkin davetli ve basının katıldığı olduğu gecede, bu sezon ilk defa Ghinzani Motorsport teknik desteğinde yarışacak olan Omnia Racing Team'in yeni araç tasarımı ve pilotları görücüye çıktı. Takım, 2025 sezonunda İtalya ve İsviçre Porsche Carrera Cup serilerinde genç pilotları ile başarı arayacak.

Bugüne kadar karting branşında yurt içi ve yurt dışı sayısız başarı kazanan 16 yaşındaki Milli sporcu Batı Yıldırım da, 2025 sezonunda Omnia Racing adına Porsche Carrera Cup İtalya Serisi'nde direksiyon başına geçecek. Serinin en genç sporcusu olan ve Porsche Junior Academy'e de kabul edilen Batı, 16 Nisan'da efsanevi Monza pistinde resmi antrenman günü ile başlayacak olan seride, kartingten otomobile güçlü bir geçiş yapmaya hazırlanıyor.

6 ayak ve 12 yarıştan oluşan Porsche Carrera Cup İtalya, Misano'daki ilk ayağın ardından Vallelunga, Mugello, İmola, Misano ve Monza pistlerinde devam edecek.