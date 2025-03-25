Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanların sağlığını güvence altına almak amacıyla kapsamlı bir sağlık taraması yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda gerçekleşen düzenli taramalarla olası meslek hastalıkları ve sağlık risklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarının sağlığını korumak, olası hastalıkları erken teşhis etmek ve meslek hastalıklarıyla mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir sağlık taraması başlattı. Personelin sağlığını ve iş güvenliğini önemseyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde düzenli aralıklarla personelin sağlık kontrolleri yapılıyor. Bu kapsamda özellikle işyerinde maruz kalınan faktörler nedeniyle gelişebilecek meslek hastalıklarına yönelik özel testler ve muayeneler ile iş yerindeki risk faktörleri en aza indirilecek. Altıeylül ve Karesi ilçelerinde başlayan personel sağlık kontrolleri tüm ilçelerde düzenli olarak sürdürülecek.

PERSONELİN SAĞLIĞI GÖZETİM ALTINDA

BASKİ personelinin fiziksel ve mental sağlık durumlarını kontrol etmeyi amaçlayan taramada genel sağlık durumları kontrol ediliyor. Meslek hastalıklarına yönelik tarama testlerinden fiziksel sağlık testlerine kadar birçok konuda detaylı tarama gerçekleştiriliyor. Çalışanların genel sağlık durumlarının kontrolü için muayene yapılmasının ardından psikolojik destek ve taramalarla; personelin iş stresi, psikolojik durumları ve mental sağlığına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI EN AZA İNDİRİLECEK

Başkan Akın’ın talimatlarıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na uygun şekilde çalışanlarının sağlık ve güvenliği için sağlık taramaları gerçekleştiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, bu çalışmalarla iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi hedefliyor. Personelin sağlıklı bir çalışma ortamında görev yapabilmeleri için tüm imkânlarını seferber eden BASKİ, yaptığı çalışmalarla personelinin sağlık ve güvenliğini her zaman ön planda tutuyor.