Bursa’da düzenlenen altyapı basketbol ligleri, görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. 35 hafta süren lig maratonunda 75 kulüp, 402 takım ve yaklaşık 2500 maçta sahaya çıkan sporcular, sezonu coşkulu bir törenle noktaladı.BURSA (İGFA) - U10, U11 ve U12 yaş kategorilerinde mücadele eden 24 başarılı takım, törende madalya ve kupalarına kavuştu. Hem erkek hem kız takımlarının yer aldığı etkinlikte ailelerin ilgisi yoğundu. Sporcular, antrenörler ve kulüp yöneticileri, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını alkışlarla aldı.

Yetenek ve üçlük yarışmaları ilk kez düzenlendi

Törende bu yıl ilk kez gerçekleştirilen yetenek yarışması ve üçlük atış yarışması büyük ilgi gördü. Genç oyuncuların bireysel performanslarını sergilediği yarışmalar, izleyicilerden tam not aldı.

Emre Solak: “Altyapıya verilen önem geleceği şekillendiriyor”

Türkiye Basketbol Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Emre Solak, törende yaptığı konuşmada sezonu değerlendirdi. Solak, “Bursa’da altyapıya verilen değer her geçen yıl artıyor. Bu salonlarda yetişen sporcular, Türk basketbolunun geleceğini oluşturacak. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeni sezon için geri sayım başladı

Tören sonunda tüm takımlar tebrik edilirken, sezon boyunca sahada mücadele eden sporculara, onları yetiştiren antrenörlere ve destek veren ailelere teşekkür edildi. Yeni sezon için hazırlıkların kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.