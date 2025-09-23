Ankara'da, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlerde 154 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı. Başkan Mansur Yavaş ise kamu zararı bulunmadığını savundu. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise suistimal iddialarını dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 2021-2024 yılları arasında düzenlediği 32 konser için yapılan harcamalara ilişkin kamu zararı iddiaları, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasına dönüştü.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay denetimi ve bilirkişi raporlarına göre, idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BAŞKAN YAVAŞ: O DÖNEMDE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ İNCELEMESİNDE KAMU ZARARI BULUNAMAMIŞTI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin sosyal hesaplarından olan Ankara Gelişiyor da yaptığı açıklamada, söz konusu döneme ilişkin kendi incelemelerini yaptıklarını belirterek, "Kaldı ki Mülkiye müfettişleri de inceleme yaptı ve bir kamu zararı bulunamadı. Şimdi işin içine 'ihaleye fesat karıştırma' gibi şeyler katarak bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya hesabından videolu açıklama yaparak, "Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaşın hakkını yiyip konserler üzerinden gençlerin duygularını hortumlayanların hesabını adalet önünde vermesi yakındır. Mansur Yavaş döneminde bu işte vurgun yapıldığına yüzde100 eminim!" ifadelerini kullandı.