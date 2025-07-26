Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) geleceğin kadın futbol yıldızlarını yetiştiriyor.

ANKARA (İGFA) - ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ile ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, Başkent’in yetenekli genç kadın futbolcularını yetiştirmek amacıyla ortak bir çalışma başlattı. 2011-2018 yılları arasında doğan kız çocuklarına yönelik futbol okulunun antrenmanları Batıkent’teki İlkyerleşim Halı Sahası’nda başladı.

Tamamen ücretsiz olan ve UEFA sertifikalı antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda katılımcılar yaş gruplarına göre takımlara ayrılarak haftanın iki günü profesyonel düzeyde eğitim alıyor. Futbol okulunda şu anda 110 kız çocuğu antrenmanlara katılıyor. ABB, futbol okuluyla ilerleyen zamanlarda FOMGET Kadın Futbol Takımı’nın altyapısına da katkı sağlamayı hedefliyor.

YİĞİT: GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Salı ve perşembe günleri devam eden okul hakkında bilgi veren ABB Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, “Futbola ilgisi ve yeteneği olan kız çocuklarımızı ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı’mızın altyapısında değerlendirmek için ücretsiz olarak Kız Futbol Okulu hizmete başladı. Amacımız diğer ilçelerde de bu okulu açmak. Geleceğin şampiyonları için çalışmalarımız devam edecek” dedi.