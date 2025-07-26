Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bütüncül bir gençlik politikasının yapılandırılması amacıyla Genç Akademi Ulus’ta düzenlenen “Yerel Gençlik Buluşması”na ev sahipliği yaptı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te bütüncül bir gençlik politikasının yapılandırılması amacıyla Genç Akademi Ulus’ta düzenlenen “Yerel Gençlik Buluşması”na ev sahipliği yaptı.

Programa; ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Proje Koordinatörü Arzu Baykara Yıldız, Altındağ Gençlik ve Spor Müdürü Burak Kocabeyoğlu ve Çankaya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Alev Kara katıldı.

Yerel Gençlik STK’leri, Ankara’daki öğrenci toplulukları, Ankara’daki belediyelerin gençlik alanında faaliyet gösteren birimleri, gençlik alanında çalışan karar alıcılar ve Başkent Gençlik Meclisi üyesi 250 gencin katıldığı Gençlik Buluşması kapsamında; kürsü konuşmaları, video gösterimi, paneller, farklı temalardan afet, kültür, iklim, spor gibi gençler tarafından yürütülen sivil toplum çalışmalarının iş birliği kapasitelerinin artırılması adına sivil toplum kuruluşları tarafından stant ve atölye çalışmaları düzenlendi.