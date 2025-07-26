Adana Büyükşehir Belediyesi; 2025 yılında 10 ilçede, 13 branşta (futbol, basketbol, voleybol, yüzme, taekwondo, güreş, atletizm, jimnastik , tenis, masa tenisi satranç, kano ve kürek) 76 ayrı noktada, alanında uzman 138 antrenör ile 27 bin 684 çocuğa ücretsiz spor eğitimi veriyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl temmuz ve ağustos aylarında tatile, denize ve havuza gitme imkanı olmayan, spor kurslarına gidemeyen 6-14 yaş aralığındaki çocuklara söz konusu spor eğitimi veriliyor. Ayrıca bu yaş grubu çocukları, olumsuz ortamlardan uzak tutmak, ekran bağımlılığını azaltmak ve onların beden ve ruh sağlığına destek olmak öncelikli hedefler olarak gözetiliyor.

YÜZME EĞİTİMİNE İLGİ YOĞUN

26 yarı olimpik yüzme havuzunda toplam 10 bin çocuğa yüzme eğitimi veriliyor. Özellikle yüzme eğitimlerinde Adana genelinde yaz aylarında artan boğulma vakalarının olabildiğince azaltılması hedefleniyor.

ÇOCUKLARA MALZEME DESTEĞİ

Eğitime gelen tüm çocuklara branşlarına göre forma, şort, tozluk, mayo, yüzücü şortu, bone ve çantaları ücretsiz olarak veriliyor. Yaz Spor Okullarında başarılı olan çocuklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında eğitimlerine devam ederek, alanlarında lisanslandırılıyor. Kayıtlar ağustos ayı için devam ederken, alanında uzman eğitmenler eşliğinde ilk yardım eğitimi ve özellikle yüzme havuzlarında can kurtaran eğitimi Su Altı Sporları Federasyonu iş birliğinde verildi.