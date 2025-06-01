Ankara’da yüzlerce kadın, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği dev aerobik etkinliğinde bir araya gelerek Guinness Dünya Rekoru’na aday oldu. Sonuç, Guinness yetkililerinin açıklayacağı raporu bekliyor.ANKARA (İGFA) - Ankara, 1 Haziran 2025’te tarihi bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği dev aerobik etkinliğinde yüzlerce Başkentli kadın, müzik eşliğinde aynı anda spor yaparak Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı hedefledi.

“Tarihe geçmek için ter döktük” sloganıyla gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Spor ve dayanışmayı birleştiren bu büyük buluşma, kadınların enerjisiyle Başkent’i coşturdu. Katılımcılar, profesyonel eğitmenler eşliğinde aerobik hareketlerini senkronize bir şekilde gerçekleştirerek rekor denemesi yaptı.

Başkentli kadınlar, bugün hep birlikte tarihe geçmek için ter döktü.Dev aerobik etkinliğinde yüzlerce kadını aynı anda sporla buluşturduk. Müzik eşliğinde gerçekleşen bu büyük buluşmada hedefimiz: Guinness Dünya Rekoru! ????????Şimdi gözler Guinness yetkililerinden gelecek… pic.twitter.com/Xi7eDGRR4g— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) June 1, 2025

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya paylaşımında, “Hedefimiz Guinness Dünya Rekoru! Şimdi gözler yetkililerden gelecek açıklamada” ifadelerini kullandı.