18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ ile ‘TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı’ düzenlenen törenle açıldı. Turizm sektöründen birçok katılımının bir araya geldiği fuara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katıldı.MANİSA(İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TÜRSAB işbirliği ile ‘18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ ile İZFAŞ tarafından düzenlenen ‘TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı’ kapılarını açtı. Turizm sektöründen birçok yerli ve yabancı katılımcıyı bir araya getiren fuara İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özporaz, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Eker, ilçe belediye başkanları katıldı.

SEYAHAT ENDÜSTRİSİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİLER

Törende konuşan İZTO Meclis Başkanı Selami Özporaz, Bir fuarı düzenlemek için yola çıkmak, onu tutundurabilmek ve onu uluslararası boyuta taşıyabilmek kolay değil. Seyahat endüstrisi bir destinasyonun kalkınması için en önemli faktörlerden biri” ifadelerini kullandı. TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker ise, turizmin gelişmesinde seyahat acentelerinin önemine dikkat çekti. Eker, “Fuarlar sadece bir kurumun ya da bir şirketin tek başına düzenleyeceği etkinlikler değildir. TÜRSAB olarak Türkiye genelindeki 34 bölge başkanımız ve yönetim kurulları ile ülke turizminin gelişmesi için aralıksız çalışıyor” dedi.

BAŞKANVEKİLİ YILDIR, “FUARIMIZ GİDEREK BÜYÜYECEK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır da, “Türkiye ekonomisi ve istihdamına destek verecek fuarımız, destekçileriyle gelişerek giderek büyüyecek. Teknolojiyi turizmin farklı alanlarına entegre ederek yeni iş modelleri geliştirme, sektördeki mevcut sorunlara alternatif yaklaşımlar getirme ve sürdürülebilirlik odaklı projeler tasarlama imkanı oluşturmayı da öncelik olarak belirleyen fuarlarımızın iyi geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

KKTC BAŞBAKAN YARDIMCISI ATAOĞLU, “KIBRIS’I YAŞAMAKLA ANLARSINIZ”

KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise şunları söyledi; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 10 bin yılı aşkın tarihi zenginliği ve doğal güzelliklerinin yanı sıra bütün destinasyonlardan Kuzey Kıbrıs’a gelip de alternatif turizm modelleri içerisinde aramış oldukları her ne olursa olsun bütün alternatif turizm modellerini de içinde barındıran bir yer. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni burada ben sizlere sabaha kadar anlatabilirim ama her zaman söylediğim bir şey var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil yaşamakla anlarsınız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ‘18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ ile ‘TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı’nın açılış kurdelesi kesildi. Ardından fuarda yer alan stantlar ziyaret edildi.