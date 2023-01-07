Zekeriya Mevlütoğulları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Fevzi Apaydın Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Hemşerimiz Halit Yılmaz ve Şoförler ve Otomobilciler Odaları Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Sayın Bakan ve sayın genel başkana şoför esnafımızın sorunları hakkında bilgi vermiştir.

Başkan Mevlütoğulları, özellikle servis plakalarının çalışma yaşının 20'ye çıkarılması, araç muayene fiyatlarının geri çekilmesi, yollarda kantarlarda yaşanan problemler, halk otobüslerinin özlük hakları, şu an bütün Belediyelerde bulunan Sayıştay denetçilerinin Minibüs, servis, taksi dolmuş ve halk otobüslerinin plakalarının kişilere yeniden ihale edilmesi talep ve görüşlerinde yaşanan kargaşanın giderilmesi, 65 yaş üstü taşımanın yeniden düzenlenmesi, korsan taşımacılık, Ticari araçların trafik sigortalarının aşağı çekilmesi , K belgelerinin üçüncü şahıslara devri gibi genel sorunları aktardı.

Mevlütoğulları, yaklaşık 3 saat şoför esnafının sorunlarını dinleyen Bakan Karaismailoğlu, ile Genel Başkan Apaydın'a teşekkür ederek esnaf ve sanatkarların sorunlarını bundan sonraki süreçte de ilgili yerlere ileteceklerini vurguladı.