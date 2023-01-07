Zekeriya Mevlütoğulları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil  Karaismailoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın  Fevzi Apaydın Şöförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Hemşerimiz Halit Yılmaz   ve Şoförler ve Otomobilciler Odaları Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Sayın Bakan ve sayın genel başkana  şoför esnafımızın sorunları hakkında bilgi vermiştir.

        Başkan Mevlütoğulları, özellikle  servis plakalarının çalışma yaşının 20'ye çıkarılması,  araç muayene fiyatlarının geri çekilmesi,  yollarda kantarlarda yaşanan problemler,  halk otobüslerinin özlük hakları,  şu an bütün Belediyelerde bulunan Sayıştay denetçilerinin Minibüs,  servis,  taksi  dolmuş ve halk otobüslerinin plakalarının kişilere yeniden ihale edilmesi talep ve  görüşlerinde yaşanan kargaşanın giderilmesi,  65 yaş üstü taşımanın yeniden düzenlenmesi, korsan taşımacılık, Ticari araçların trafik  sigortalarının aşağı çekilmesi ,  K belgelerinin üçüncü şahıslara devri  gibi genel sorunları aktardı. 

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanlığı Bayburtspor açıklaması Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanlığı Bayburtspor açıklaması

Mevlütoğulları, yaklaşık 3 saat şoför esnafının sorunlarını dinleyen Bakan Karaismailoğlu, ile Genel Başkan Apaydın'a teşekkür ederek esnaf ve sanatkarların sorunlarını bundan sonraki süreçte de ilgili yerlere ileteceklerini vurguladı.