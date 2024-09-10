İspanya’nın Pontevedra kentinde, 2-8 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Dünya Şampiyonası’nda, kadınlar 65 kiloda yarı finalde Margarita Salnazarian’ı 10-0 yenerek finale yükselen milli sporcu Beyzanur Akkuş, finalde Japon Nana Ikehata'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Dünya ikincisi olarak yurda dönen Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Kulübü sporcusu Beyzanur Akkuş, Bayburt Belediye Başkanı ve Tuğra Boks Kulübü Onursal Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Akkuş’u başarısından dolayı tebrik etti ve altınla ödüllendirdi.

Milli sporcu Akkuş’un 24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, 65 kilo kadınlar kategorisinde Avrupa Şampiyonu ve U20 65 kiloda Avrupa ikincisi olduğunu da hatırlatan Başkan Memiş, “İnanıyorum ki, Beyzanur bu başarılarını artırarak devam ettirecektir. İnşallah önümüzdeki süreçte Beyzanur kızımızı Dünya şampiyonu olarak kutlayacağız, onu tebrik edeceğiz” dedi.

Akkuş’un başarısında emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Memiş, “Bayburt, bireysel sporlarda başarılı olamaya devam edecektir. Biz de Bayburt Belediyesi olarak sporcularımızın daha da başarılı olmaları noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Beyzanur Akkuş’a ziyarette Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Benal Akburak, antrenörler Bekir Paşaoğlu ile Hakan Paşaoğlu ve ailesi eşlik etti.