İftar öncesi masaları dolaşarak personeli ile sohbet eden Başkan Memiş, hayırlı ramazanlar temennisinde bulunarak Kadir Gecelerini tebrik etti. Daha sonra ezanın okunmasıyla birlikte hep beraber oruçlar açıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Belediye Başkanı Memiş, “Bugün Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Bu gecenin kıymeti Kur’andan gelir. Kur’an-ı Kerim’in indiği gecedir. İnşallah bizde Kur’an’a aşina olan, Kur’an’ı okuyan, anlayan ve hayatına tatbik edenlerden oluruz. Bu vesile ile de Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Ramazan ayının sonuna yaklaşıyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Yıllarca televizyonlarda sakız çiğnersek orucumuz bozulur mu? soruları bizlere izletildi. Bayburt Belediyesi ailesi olarak bizlerin baktığı açıdan eğer işimizin hakkını veriyorsak orucumuz kabul olmuştur. Yaptığımız işin hakkını vermiyorsak, eğer bizden hizmet bekleyenlerin, suları akmayanların, kanalizasyonları tıkalı olanların, evinin önünde çöpü olanların çöpünü alamıyorsak, kanallarını açamıyorsak, bacalarını temizlemiyorsak sakız çiğnesek ne olur çiğnemesek ne olur. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi bu konularda en az benim kadar hassaslar. Yoğun bir kış geçirdik hepimiz çok çalıştık. İnşallah emekleriniz zayi olmayacak. Biz inanıyoruz ki Allah güçlerinin yetmediğini kullarına yüklemez. Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Soframızı bereketlendirdiniz bizleri onurlandırdınız hepinize teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Memiş, personeli ile tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti. Program bayramlaşmanın ardından sona erdi.

İftar programına Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve eşi Zeynep Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Mustafa Akbaş, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.