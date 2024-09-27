Birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Memiş, belediyenin mali tablosu, personel sayısı, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Konuşmasında Kentsel Dönüşüm konusunda önemli açıklamada bulunan Başkan Memiş, geçtiğimiz günlerde Milletvekili Orhan Ateş ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaretlerinde konuyu masaya yatırdıklarını ve Bakan Kurum’un “Bayburt’a anlamlı ve prestijli bir kentsel dönüşüm projesi yapalım” sözünü aktardı. Yine aynı konuyu geçtiğimiz hafta Bayburt’u ziyaret eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e de arz ettiklerini kaydeden Başkan Memiş, Bakan Güler’den de aynı desteği aldıklarını bildirdi.

Yol ve kaldırım çalışmalarından temizlik çalışmalarına, Turşu ve Kavurma Fabrikasının faaliyetlerinden seyir terası hizmetine, Canlı Hayvan Pazarı ve Mezbaha hizmetlerinden imar ve şehircilik hizmetlerine, İtfaiyeden park ve bahçe çalışmalarına, Saklı Cennet Tatil Köyü hizmetinden su ve kanal çalışmalarına kadar birçok konuda kapasite ve kaliteyi yükselttiklerini dile getiren Başkan Memiş, göreve gelir gelmez yağmur suyu tahliye hatlarında baca temizliği gerçekleştirdiklerini ve bu temizlik çalışmasının periyodik bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Başkan Memiş dolmuş konusunda da “Öğrenci ve halkımızın problemsiz bir şekilde taşımacılığının sağlanması için kalıcı çözüm çalışması yapıyoruz.” dedi.

Kaldırım ihlali yapan esnafla ilgili vatandaştan şikâyet aldıklarını ifade eden Başkan Memiş, bu konuda da çözüm çalışması içerisinde olduklarını kaydetti.

Bayburt’a hizmet ederken her kesimin görüş ve önerilerini önemsediklerini söyleyen Başkan Memiş, Kent Konseyi’nin yeniden kurulmasını sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir saat süren değerlendirmenin ardından Belediye Başkanı Memiş’in partililer tarafından yöneltilen soruları yanıtlamasıyla toplantı sona erdi.

Bayburt Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıya Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil ve parti teşkilatı katıldı.