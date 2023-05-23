Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım , Ümraniye Ak Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Ümrani Bayburt İli ve ilçeleri Dernek Başkanı Sadettin Sağlam,Bayburt Gökler Köyü Coşkunlar yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde ziyaret gerçekleştirdiler.

Toplantıya Bayburtlu Sivil toplum kuruluşlarımızın Başkanları ve hemşerilerimiz katıldılar.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tur çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştiren Heyet Coşkunlar Derneğinde Seçimle alakalı açıklamalarda bulundular.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım Cumhurbaşkanlığı seçiminin ne kadar önemli olduğunu belirterek gece gündüz seçimler için çalışıyoruz Hemşerilerimizden bu konuda tam destek istiyoruz dedi.

Bayburtlunun her daim Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu biliyorum .Önümüzdeki seçimlerdede en fazla destek veren iller arasında birinci olacağımızdan şüphem yoktur dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım:

İlçe Başkanımız Salim Çetinkaya ile birlikte Bayburt Gökler Köyü Coşkunlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeydik.

Bu güzel buluşmamıza ev sahipliği yaparak, muhabbetleriyle mest olduğumuz Bayburtlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum dedi.