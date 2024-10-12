SMA hastası bebekler Mustafa Deniz Eroğlu, Aslı Deniz Karagüzel ve Resul Emre Altunbaş’ın aileleri, çocukların tedavi masrafları için yaptığı öncülük ve manevi desteklerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e teşekkür ziyaretinde bulundu.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in SMA hastası bebeklerin tedavisi için gösterdiği hassasiyet ve gayret, yüksek maliyetler karşısında çaresiz kalan ailelere umut ve moral kaynağı oldu. Başkan Genç, geçtiğimiz günlerde ilçe belediye başkanlarıyla birlikte düzenlediği yardım kampanyasında SMA'lı bebeklerin tedavisi için 15 milyon TL bağış toplanmasına öncülük etmişti. SMA hastası bebekler Mustafa Deniz Eroğlu, Aslı Deniz Karagüzel ve Resul Emre Altunbaş’ın aileleri bu kampanyanın yanı sıra kendilerine verdiği manevi destek nedeniyle Başkan Genç’e teşekkür ziyaretinde bulundu. Aileler, Başkan Genç’in hassasiyetinin herkese örnek teşkil etmesi gerektiğini belirttiler.

İNSANİ BİR GÖREV

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yardıma muhtaç vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Özellikle SMA hastalığı gibi zorlu süreçlerde ailelerin yükünü hafifletmek ve yavrularımızın sağlıklarına kavuşmaları için gayret etmek, bir sorumluluk ve aynı zamanda insani bir görevdir. Böyle durumlarda toplumsal dayanışma önemlidir ve Trabzon’umuz bu dayanışmayı alkışı hak edecek şekilde göstermektedir. SMA'lı çocuklarımız için düzenlediğimiz kampanyalarda dayanışma ruhunu açıkça gördük. Gerek ilçe belediye başkanlarımıza gerekse bağışlarıyla hayırlı bir işe imza atan ve bizleri de buna vesile kılan tüm hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin teşekkürünü de hepsi adına alıyorum. İnşallah bu kampanyalar SMA konusunda toplumsal farkındalığın artmasına da vesile olur" dedi. Ziyaretin sonunda aileler Başkan Genç’e çiçek takdim etti.