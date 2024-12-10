Bornova Kent Konseyi beş yıllık bir aranın ardından Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin çağrısıyla 21 Eylül 2024’te yeniden faaliyete geçmişti.İZMİR (İGFA) - İlk genel kurulun ardından yapılan Kadın Meclisi seçiminde Özgül Ağırbasan başkan seçildi. Başkan Eşki, kadınların ve gençlerin katılımıyla Bornova’da daha demokratik bir yönetim modeli oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı. Kadın Meclisi’nin yürütme kurulu belirlenirken, Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş ve Meclis Üyesi Yağmur Yurdakul Özkan, kadınların toplumsal eşitlik mücadelesindeki rolüne dikkat çekti.

Başkan Ömer Eşki, Kent Konseyi’nin önemini vurgulayarak, “Kadınların ve gençlerin etkin katılımıyla Bornova’da daha demokratik, daha katılımcı bir yerel yönetim modelini hayata geçiriyoruz. Kadın Meclisi’nin projeleri ve katkılarıyla Bornova, toplumsal eşitliğin merkezi olacak” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Mengüş: “Katılım ve süreklilik esastır”

Bornova Kent Konseyi Başkanı Avukat Doğan Baran Mengüş, Kent Konseyi’nin 21 Eylül’de 188 kurum ve kuruluşun bir araya gelmesiyle yeniden kurulduğunu belirterek, “Kadınların ve gençlerin aktif katılımı olmadan kalıcı bir başarı mümkün değildir. Amacımız, Kent Konseyi’ni geleceğe taşıyacak sağlam bir yapı kurmak” dedi.

Kadınların tarihsel mücadelesine vurgu

Bornova Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Yağmur Yurdakul Özkan, kadınların haklarını kazanma sürecindeki zorlu mücadeleye dikkat çekti. Özkan, “Kadın Meclisi’nin, eşit yurttaşlık ve fırsat eşitliği ilkelerini hayata geçiren projelerle örnek olacağına inanıyorum” dedi. Yeni Kadın Meclisi Başkanı Özgül Ağırbasan ise, “Bu zor dönemde gönüllü olarak topluma hizmet etmek kolay değil, ancak dayanışma ve özveriyle başaramayacağımız hiçbir şey yok” diye konuştu.

Kadın Meclisi Yönetim Kurulu belirlendi

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda, Kadın Meclisi’nin yürütme kurulunda şu isimler yer aldı: Gizem Kaya Turgut, Pervil Koç, Besra Girgör, Jale Sert, Fidan Özdağ Dursun, Dilek Kızıl, Hürriyet Yıldız, Sevim Topaloğlu ve Şirin Yücel. Türkiye Kent Konseyleri Birliği Danışma Kurulu Üyesi İlyas Aydınalp, Kent Konseyi’nin işlevlerini anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.