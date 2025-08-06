Mürseller Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Makamımız, telefonlarımız açık. 7 gün 24 saat yurttaşlarımızın yanında, halkımızla birlikteyiz. Çok daha güzel günlerde birlikte olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Mürseller Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçenin her köşesini adım adım ziyaret ederek sorunları yerinde görmeyi ve vatandaşın talep ile önerilerini doğrudan dinlemeyi amaçlayan Başkan Erkan Aydın’a buluşmada, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Cemile Boncuk, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Mürseller Mahalle Muhtarı Ali Gezen ve çevre mahallelerin muhtarları eşlik etti.

Mürseller Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Başkan Aydın, vatandaşla daha etkili iletişim kurmak adına düzenlenen mahalle ziyaretlerinin geri dönüşlerinden çok memnun olduklarını belirtti. Yerinde tespit ve çözüm anlayışıyla sahada olduklarını ifade eden Aydın, “Belediye başkanlığı makamına hapsolduğunuzda, yerinde eksiği görme fırsatını yakalayamıyorsunuz. O nedenle bu buluşmalar bizim için çok değerli. Bununla birlikte 365 gün vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Makamımız, telefonlarımız her zaman açık. 7 gün 24 saat yurttaşlarımızın yanınızdayız. Hep birlikte çok daha güzel günleri inşa edeceğiz” dedi.

Mürseller Mahallesi’ne yönelik devam eden ve planlanan çalışmalardan da söz eden Başkan Aydın, “Buralar bizim yöremiz, yurdumuz. Bu bölgelere hizmet etmek en büyük görevimiz. Göreve gelir gelmez greyderleri, kepçeleri gönderdik. Asfalt çalışmaları başlattık. Halı saha talebiniz vardı, onunla ilgili de çalışmalara başlıyoruz. Yaklaşık bin metrelik sıcak asfaltı da programa aldık. Osmangazi’nin 136 mahallesinde bir milyona yakın nüfusa hizmet veriyoruz. Bu nedenle planlamaya aldığımız her işi sırasıyla yerine getiriyoruz” diye konuştu.

“ERKAN AYDIN BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Programda söz alan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise CHP’nin tüm illerde eş zamanlı olarak yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında Bursa’yı ziyaret ettiklerini belirterek, “CHP iktidarında vatandaşlarımızın bizden beklentilerini doğrudan dinliyoruz. Bugün bu güzel ve tarihi köye ilk kez geldim. Gördüğüm manzara çok güzel. Erkan Aydın Başkanımızı da tebrik ediyorum. Kendisi sadece Osmangazi’ye değil, CHP’li belediyeler arasında en yüksek memnuniyet oranına sahip başkanlardan biri oldu” ifadelerini kullandı.

Tüzün, CHP’nin 411 belediyesinde yürütülen hizmetlerin periyodik olarak anketlerle ölçüldüğünü belirterek, “Mayıs ayında yapılan ölçümlerde Osmangazi, halk memnuniyetinde zirvede yer aldı. Bu da Erkan Aydın Başkanımız ve ekibinin başarılı çalışmalarının bir göstergesidir” dedi.

Mürseller Mahalle Muhtarı Ali Gezen de Başkan Erkan Aydın’a teşekkür ederek, “Erkan Başkanımız geçmişten bugüne bölgemizi hiç yalnız bırakmadı. Vekillik döneminde de, şimdi de her zaman yanımızda oldu. Biz de kendisini yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, vatandaşlarla sohbet etti.