Mimarlar Odası Bursa Şubesi, sosyal medyada hedef gösterici paylaşımlara karşı kamuoyunu aydınlatmak için BAOB’da basın toplantısı düzenledi. TMMOB Başkanı Şirin Rodoplu, karalama kampanyalarına karşı mücadele çağrısı yaptı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi 20. Dönem Yönetim Kurulu, Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) bulunan toplantı salonunda “İtibar Suikastine Karşı Kamuoyuna Aydınlatma” konulu basın açıklaması gerçekleştirdi.

TMMOB Başkanı Şirin Rodoplu, kentlerin sağlıklı gelişimi, kamu yararı ve şehircilik ilkeleri için verdikleri mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtirken, son günlerde sosyal medyada odalarına, yöneticilerine ve üyelerine yönelik haksız, gerçek dışı ve hedef gösterici paylaşımların yapıldığını üzülerek izlediklerini ifade etti.

Mimarlar Odası’nın 1954’ten beri Anayasa ve 6235 sayılı kanun çerçevesinde kamu adına görev yapan anayasal bir kuruluş olduğunu vurgulayan Rodoplu, kent suçları, imar afları, plansız yapılaşma ve tarım-kıyı alanlarının talanına karşı mücadele ettiklerini, bu süreçte kişisel, siyasi veya ekonomik çıkar gütmeden sadece kamu yararını savunduklarını söyledi. Mevzuata aykırı planlamalara karşı duruşlarının bazı kişi ve çevreleri rahatsız ettiğini, bunun organize karalama kampanyalarına dönüştüğünü belirten Rodoplu, “Bu saldırılar bizi yıldıramaz, meslek etiğimizi ve onurlu duruşumuzu hedef alanlar yalnızca kendi niyetlerini açığa vurur” dedi.

Söz konusu bu organize saldırılara karşı hukuki haklarını kullanacaklarını, suç duyurularında bulunacaklarını ve sosyal medya platformlarına resmi başvurularla dezenformasyonla mücadele edeceklerini açıklayan TMMOB Başkanı Şirin Rodoplu, kent hakkı, doğa, kültürel miras, meslek onuru ve adalet savunucularını sağduyulu olmaya, dezenformasyona karşı durmaya ve kamu yararı yanında yer almaya davet etti.

Rodoplu, açıklamasını, “Güneş balçıkla sıvanmaz, bizi kirletmeye çalışmak kimseyi temize çıkarmaz. Kent bizim, kamu bizim, vicdan bizimdir!” diyerek tamamladı.