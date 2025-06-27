Denizli Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında düzenlenen futbol turnuvası Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda başladı.DENİZLİ (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından organize edilen ve 27 ayrı takımın mücadele edeceği turnuvanın açılış maçına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da katıldı.

Şehre birlikte hizmet eden belediye personelinin motivasyonunu artırmak ve kurum içi dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın ilk maçında Başkan Çavuşoğlu’nun başlama vuruşunu yaptığı açılış maçında, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Büyükşehir bürokratları ve Özel Kalem Müdürlüğü personelinin yer aldığı Özel Kalem Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Ana Bina takımları karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Özel Kalem Müdürlüğü 4-3 kazandı.

“KAZANAN DOSTLUK OLSUN”

Başkan Çavuşoğlu, “Şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarımızla yeşil sahada buluştuk. Kazanan dostluk, dayanışma ve ekip ruhu olsun. Tüm birimlerimize başarılar diliyorum” dedi. Turnuva boyunca müsabakalar Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda oynanacak. Maçlar, 20’şer dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilecek.