Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Acıpayam ilçesinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı mahalle turuyla hemşehrileriyle bir araya geldi. Alcı, Hisar, Karaismailler, Sandalcık, Suçatı, Yolçatı ve Gölcük mahallelerini tek tek ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, yurttaşların talep ve önerilerini yerinde dinledi, belediye hizmetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.DENİZLİ (İGFA) - Program kapsamında Karaismailler Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde (22 Eylül 2025 Pazartesi) meydana gelen yangında zarar gören camiyi de inceleyen Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahalle sakinlerine destek sözü veren Başkan Çavuşoğlu, “Bu tür acı olaylarda her zaman vatandaşımızın yanında olacağız, gereken tüm desteği sağlayacağız” dedi.

Başkan Çavuşoğlu öğrencilerle yakından ilgilendi

Gölcük Mahallesi’nde Yatılı Bölge Ortaokulu’nu da ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti, eğitim-öğretim yılı için başarı dileklerinde bulundu. Okulun ihtiyaçlarına yönelik talepleri de dinleyen Başkan Çavuşoğlu, gençlerin iyi şartlarda eğitim görmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

“Denizli’nin her köşesi bizim için kıymetli”

Gün boyu süren programda Acıpayam’ın her mahallesinde sıcak bir ilgiyle karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Denizlimizin her köşesi bizim için eşit derecede kıymetli. Vatandaşlarımızın sesine kulak vererek, birlikte üreteceğimiz projelerle hem şehir merkezini, hem de kırsal mahallelerimizi kalkındırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Çavuşoğlu’nun ziyaretleri sırasında vatandaşlar da taleplerini doğrudan iletme fırsatı buldu, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının çözümü için belediye ekipleriyle görüşmeler gerçekleştirildi.