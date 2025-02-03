İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi gerçekleşti. Görev süresinde neredeyse 6.yılı tamamladıklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilk günden bugüne kadar yaptıkları çalışma ve projeleri kamuoyuyla paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı’nın 1.birleşimi, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Konuşmasına, ocak ayında şehit düşen polis ve askerleri anarak başlayanBeylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, önemli gün ve haftalara da değindi. Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenlere de rahmet dileyen Çalık, “Kartalkaya’da çıkan yangında ne yazık ki 78 insanımız, yarıyıl tatilinde çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirmek isterken çok acı bir şekilde hayata veda etti.

O gün hayatını kaybedenlerin 36’sı çocuktu. Hepimizin yüreği yandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

“Ortaya koyduğumuz belediyecilik felsefesini ve hizmetlerimizi bir adım öteye taşıdık”

Görev süresinde neredeyse 6.yılı tamamladıklarını ifade eden Başkan Çalık, göreve geldikleri ilk günden bu yana kadar yaptıkları hizmet ve projeleri meclis kürsüsünden kamuoyu ile paylaştı. Çalık, “Biz çalıştıkça Beylikdüzü güzelleşecek, Beylikdüzü güzelleştikçe biz daha çok çalışacağız demiştik.

Her yeni gün çalışma isteğimiz ve arzumuz Beylikdüzü’nü güzelleştirmek, daha yaşanılabilir bir kent haline dönüştürmekti. Öyle de oldu. Her geçen yıl, ortaya koyduğumuz belediyecilik felsefesini ve hizmetlerimizi bir adım öteye taşıdık. Geride bıraktığımız yaklaşık 6 yılda insan, doğa ve çevreyi merkeze alarak, kadınları, çocukları, gençleri ve kent yoksulluğunu önceleyen çalışmalara ağırlık verdik” dedi.

“Tüm hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz”

Başkan Çalık konuşmasının devamında, “Beylikdüzü’ne tam 11 yeni kreş ve 2 anne - çocuk merkezi kazandırdık. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi ve Koral Berkin Kutlu Spor Tesislerini hayata geçirdik.

Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’ni tamamladık.Beslenme Saati uygulamasıyla 600 bini aşkın beslenme paketini çocuklarımıza ulaştırdık.160 km yağmur suyu, atık su ve içme suyu hattını tamamladık. 60 km yeni yol açtık. 420 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. Yeşil alan miktarımızı 4 milyon 354 bin metrekareye çıkardık. Tam 83 yeni park yaptık, 235 parkı yeniledik. Yaşam Bahçemizden 300 tona yakın mahsul elde ettik.

76 bin vatandaşımıza 228 bin sağlık hizmeti ulaştırdık. 192 bin kişilik taziye yemek desteği verdik. 628 bin kişilik düzenli sıcak yemeği desteği verdik. 8 bin sokak canlısını tedavi ettik. Spordan kültür-sanata, sağlıktan sosyal yardımlara kadar tüm hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz. Her yaştan ve her kesimden vatandaşlarımız için geliştirdiğimiz projeleri yeni dönemde de sürdüreceğiz. Afetlere hazır, çocukların ve gençlerin mutlu olduğu bir Beylikdüzü hedefimizden sapmadan ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü metrosunu bekliyor”

Konuşmasını 6.kez Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmayan Beylikdüzü metrosu projesine değinerek noktalayan Çalık, “Her yıl Şubat ayında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı çıkar ve biz de bu programa girmeyen Beylikdüzü Metrosu’nu konuşuruz. Hala imzalanmadı. 2022 yılının Şubat ayında, “İş bir imzaya kaldı ve bu imza bir türlü atılmıyor, metromuza engel olmayın” demiştim. “Beylikdüzü’nde metro 21 yıllık bir hayaldi”demiştim, bugün 23 yıl oldu. Beylikdüzü metrosunu bekliyor. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir” dedi. Şubat ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin ise 6 Şubat Perşembe günü saat 10.00’da yapılması kararlaştırıldı.