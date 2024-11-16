PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi tarafından düzenlenen 19. İnsan Yönetimi Zirvesi'ne konuk olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, insanların son yıllarda güven duygusunu birçok alanda kaybettiğini söyledi.Gamze TUNA / BURSA (İGFA) - PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güney Marmara Şubesi’nin 'Güven' temasıyla düzenlediği 19. İnsan Yönetimi Zirvesi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Güney Marmara iş insanlarını buluşturmayı amaçlayan zirvenin ikinci gününde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz’ın yaptığı ‘Kent Güvenliği’ başlıklı oturumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yıllardır PERYÖN ile beraber çalıştıklarını, bilgi paylaşımı yaptıkları ve süreçleri birlikte yürüttüklerini söyledi.

19. İnsan Yönetimi Zirvesi için belirlenen ‘güven’ temasının önemine değinen Başkan Bozbey, insanların birbirlerine, kurumlara, yönetimlere, devletlere, çevreye ve adalete olan güven duygusunda düşüş olduğunu ifade etti.

Anlamlı bir temayı tartışmaya açtığı için PERYÖN’e teşekkür eden Başkan Bozbey, “Güvenin olmadığı ortamlarda, kaosun oluştuğunu biliyoruz. Güven unsuru son derece önemlidir. Toplum, bir yöneticiye güven duyduğunda ona ‘baba’ rolü de verir. Çünkü baba, bir insanın sığındığı, herhangi bir zorlukta yanına gidip çözüm bulabileceğine inandığı bir kişidir. İnsanları ilgilendiren projelerde hızlı hareket de belediyelere olan güven unsurunu artırmaktadır. Kente sahip çıkma duygusunu artırmak için mutlaka yerel yönetimlere güven duygusunu artırmamız gerekiyor. Güveni verdiğinizde ve şeffaf olduğunuzda katılımcılığın da artığını görüyoruz” diye konuştu.

"HEDEFİMİZ, ‘İYİ Kİ BURSA’DA YAŞIYORUM’ DÜŞÜNCESİNİ OLUŞTURMAK”

Belediye içerisinde de çalışanların kendi aralarında ve üst yöneticilerle olan ilişkilerinde güven ortamının sağlanması gerektiğini anlatan Başkan Bozbey, bunu da hızlıca sağlamaya başladıklarını ifade etti.

Bursa’da farklı projeleri hayata geçirme hedefinde olduklarını belirten Başkan Bozbey, “Biz zaten altyapı ve fiziki çalışmalar yapmak zorundayız. Bunun yanında kültürle, sanatla, sporla, eğitimle yöneticilerimizi, çalışanlarımızı ve vatandaşlarımızı değişim süreçlerine dahil ediyoruz. Kentin anayasası olan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı çalışmalarına katılımcı bir anlayışla başladık. Önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa’nın çıtasını daha yukarılara çıkaracak bir anlayışla planlama sürecimiz var. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunu çok önemsiyoruz. Bu konudaki projelerle kentin güvenliğini artırmaya çalışıyoruz. Temel hedefimiz, Bursa’da her bir bireyin mutlu, huzurlu, güven içerisinde yaşadığını hissetmesini sağlamak, ‘İyi ki Bursa’da yaşıyorum’ düşüncesini oluşturmaktır” dedi.

Oturum ardından PERYÖN Güney Marmara Şube Başkanı Neslihan Özer tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve moderatör Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz’a günün anısına plaket takdim edildi.