Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihi, kültürü ve tarımıyla İznik’in dünyanın en değerli ilçelerinden birisi olduğunu dile getirerek, “2025’te İznik dünyanın gündeminde olacak. İznik ile beraber Bursa da dünyanın gündeminde olacaktır. Kurula gönderdiğimiz projelerin onaylanmasının ardından hazırlıklarımıza hemen başlamak istiyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşmak, talep ve önerileri dinleyerek sorunları yerinde çözmek amacıyla başlattığı “Başkan Bozbey Burada” projesi kapsamında bu kez İznik’teydi. Genel sekreterden genel sekreter yardımcılarına, daire başkanlarından şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile ilçeye çıkarma yapan Başkan Bozbey, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret etti.

İlk olarak İznik Kaymakamı Arif Kahraman’ı makamında ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey’e, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok da eşlik etti. Başkan Bozbey, ardından İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, İznik’teki tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi konularında birlikte atılacak adımlar değerlendirildi. İznik Muhtarlar Derneği, İznik Ziraat Odası, İznik Ticaret ve Sanayi Odası ile İznik Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, talep ve önerileri dinleyerek İznik’in zengin tarihine ve tarım alanlarına verdikleri önemin altını çizdi. “BURSA DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLACAKTIR” Tarihi, kültürü ve tarımıyla İznik’in dünyanın en değerli ilçelerinden birisi olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, 2025 yılında Birinci Konsil’in 1700’üncü yılının kutlanacağını da hatırlattı. İznik’in Hristiyan dünyası için merkezi bir konumu olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “Osmanlı’ya da başkentlik yapmış olan İznik’in sadece inanç, kültür ve tarih yönü yok. Tarım potansiyelini de biliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde tüm bu konuları ele aldık. Birinci Konsil’in 1700’üncü yılının kutlanacağı 2025 yılı için hazırlık yapıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İznik Belediyesi ile birlikte kurul oluşturacağız. İznik’in daha fazla öne çıkması için projeler hazırlayacağız. 1700. yıl dönümü olan Birinci Konsil’in anma törenleri de başarıyla yapılacaktır. Bu konuya duyarlı olan Hristiyan dünyası da İznik’e akın akın gelecektir. Konaklama, altyapı gibi sorunları çözmek zorundayız. 2025’te İznik dünyanın gündeminde olacak. İznik ile beraber Bursa da dünyanın gündeminde olacaktır” dedi. “AMACIMIZ, İZNİK’TEKİ KÜLTÜREL MİRASI GELECEK YÜZYILLARA AKTARABİLMEK” Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Anıtlar Kurulu’nun destek ve katkıları ile yapacağı çalışmalarla, İznik’e gelecek misafirlerin en iyi şekilde ağırlanacağını dile getiren Başkan Bozbey, “Kurula gönderdiğimiz projelerin onaylanmasının ardından hazırlıklarımıza hemen başlamak istiyoruz. Bu durumu en iyi şekilde değerlendirmek arzusundayız. Bazilikanın yanında Roma Tiyatrosu, surlar ve diğer kültürel mirasımız da bizim için kıymetlidir. Önümüzdeki yıllarda bu konulara bütçe ayırarak destek olmak istiyoruz. Surların restorasyonu ve diğer alanlardaki çalışmaları hızlandırma konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız. Amacımız, İznik’teki kültürel mirası gelecek yüzyıllara aktarabilmektir” dedi.