Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası tarafından 18-20 Ekim günleri arasında Güre’de düzenlenen FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nin açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Festival, bölgenin önemli bir kültürü olan zeytinyağı üreticisi ve tüketicilerini bir araya getirdi.BALIKESİR (İGFA) - Kazdağları’nın bereketli topraklarından sofralara ulaşan zeytinin zeytinyağına dönüşüm hikayesini ziyaretçilere tanıtan FestOlive Zeytinyağı Tadım Festivali’nin açılışı yapıldı. Coşkulu bir törenle gerçekleşen açılışa CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Meclis Üyesi Nevin Sayman, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Edremit Ticaret Borsası Başkanı Tarkan Denizer, meclis üyeleri, protokol üyeleri, STK ve dernek temsilcileri katılım sağladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Havran Belediyesi’nin katkı sunduğu Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde 20 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalde söyleşiler, zeytinyağı tadımları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

SARI: BU DEĞERİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ

Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali’nin öneminden bahsederek konuşmasına başlayan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı “Zeytin ve zeytinyağı, sağlığın vazgeçilmez bir parçası. Zeytin dalı biliyorsunuz barışın sembolü. Zeytinyağının sarısı; sağlığın, özgürlüğün, huzurun, mutluluğun sembolüdür. Bugün de bu etkinlikle bunun değerini bildiğimizi ve bunun değerini korumak için mücadele ettiğimizi görüyorum. Değerli oda başkanlarıma çok teşekkür ediyorum bu güzel organizasyondan dolayı. Bu değerimizi korumak zorundayız. Daha sağlıklı bir üretim için üretim alanlarımızı korumak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

AHMET AKIN’DAN FESTİVALE MESAJ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen programa katılan Meclis Üyesi Nevin Sayman “Öncelikle bugün daha önceden planlanan programı dolayısıyla aramızda bulunamayan ancak sizlere sevgi ve saygılarını ileten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın’ın selamlarını iletmek istiyorum. Başkanımız Sayın Ahmet Akın, Balıkesir’i fuarlar ve festivaller kenti yapacağına dair hedefler ortaya koymuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın öncülüğünde tarımı, zeytinciliği daha çok destekleyeceğiz, Balıkesir’imizi kültür ve sanatla buluşturmaya daha çok devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.