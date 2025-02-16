Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursaspor ile Anadolu Üniversitesi arasında oynanan karşılaşmayı, Çınar Lisesi öğrencileri ile birlikte tribünden izledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Çınar Lisesi’nde öğrenim gören 100 öğrenciyi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda misafir etti. Öğrenciler, karşılaşma öncesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdi. Müzedeki bölümleri gezerek Bursa’nın fethini canlandıran sanatsal öğeleri dikkatli gözler ile inceleyen öğrenciler, daha sonra Bursaspor ile Anadolu Üniversitesi arasında oynanan karşılaşmayı izlemek için Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun yolunu tuttu.

Osmangazi Belediyesi tarafından tribünde kendileri için ayrılan bölümde yerlerini alan öğrenciler, karşılaşmayı canlı olarak izledi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da karşılaşmayı öğrenciler ile birlikte izleyerek heyecana ortak oldu. Başkan Aydın ve öğrenciler, maç boyunca yeşil beyazlıları büyük bir coşkuyla destekledi. Bursaspor’un 4-1 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın sonunda öğrenciler büyük bir mutluluk yaşadı.

Her iç saha maçında olduğu gibi tam kapasite dolu olan stadyumda karşılaşmayı izleme fırsatı bulan öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.