Sakarya Büyükşehir Haziran Meclis Toplantısı’nda Sakarya’nın geleceğini ilgilendiren önemli projeler için Alemdar’a yatırım yetkisi verildi.SAKARYA (İGFA) - Başkan Alemdar’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı Metrobüs hattına 5 yeni otobüs alınması, Sapanca Gölü kenarında kamuoyunun merakla beklediği doğal yaşam projesi, Sokak Hayvanları Yaşam Alanı ve Tarihi Uzunçarşı’nın 3. Etap Dönüşüm Projesi için önemli bir aşamaya geçildi. Mecliste ayrıca kentsel dönüşümle ilgili, “Kira geliri yüksek alanlarda dönüşüm doğru değil” eleştirisine, Başkan Alemdar, “Bu şehrin tehlikeli bölgesinde dönüşümü yaparken kimin ne kazanacağını, kira getirisini değil, insanımızın canını, hayatını önemsiyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşerek 64 gündem maddesi karara bağlandı.

SAKARYA’NIN GELECEĞİ İÇİN 4 ÖNEMLİ PROJE

Meclis üyeleri tarafından ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarının yanı sıra şehrin yarınları için atılan yatırım kararlarının görüşüldüğü toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başkanlık etti. Meclis kararlarının görüşüldüğü sırada ise Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik meclisi yönetti.

SAPANCA GÖLÜ ÇEVRESİNE YEPYENİ YAŞAM ALANI

Meclis toplantısında yapım ihalesi 18 Haziran’da gerçekleştirilecek ve bölgeye turizm açısından büyük değer katacak Sapanca Gölü Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi için Başkan Alemdar’a, 100 Milyon liralık kaynak için yetki verildi.

SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM ALANI

Ayrıca 87 dönüm alanda inşa edilen Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı’nın yapımı tel ve köpek kulübesi alımı için yaklaşık 80 milyon TL’lik kaynak için meclisten yetki alındı.

TARİHİ UZUNÇARŞI DÖNÜŞÜMÜ

Bir başka gündemde ise Tarihi Uzunçarşı’nın 3.Etap 2.Kısım dönüşümü için 100 Milyon TL’lik kredi kullanımı için meclis üyelerinden yetki alan Başkan Alemdar’a ayrıca şehir ulaşımı için önemli bir yetki daha verildi.

SAKARYA ULAŞIMI İÇİN TARİHİ DÖNÜM NOKTASI

Başkan Alemdar, Sakarya’nın ulaşımına yeni bir soluk getirecek Metrobüs Hattı için 5 metrobüsün daha filoya kazandırılması adına 100 Milyon TL’lik yetkiyi meclis üyelerinin oylarıyla aldı. Bu kararla Büyükşehir’in ulaşım filosunda yer alan metrobüs sayısı 10’a ulaşmış olacak.

BAŞKAN ALEMDAR’DAN TIĞCILAR YANITI

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan CHP Meclis Sözcüsü Şaban Koludra, Tığcılar’da başlatılan dönüşüm çalışmalarıyla ilgili “Şehrin en değerli yerinde, kira gelirlerini yüksek olduğu noktada dönüşüm yapmayı doğru bulmuyoruz” sözlerine Başkan Alemdar, yanıt verdi.

ÖNCELİK KİRA GELİRİ DEĞİL, İNSAN HAYATI…

Göreve geldiği günden itibaren istişare kültürünü benimsedikleri ve bu anlayışla parti ayrımı gözetmeksizin her türlü projede birlikte adımlar atmayı önemsediklerini vurgulayan Alemdar, kentsel dönüşüm adımlarını Koludra’nın bahsettiği gibi ticari düşünceyle, kira gelirleri hesaplayarak değil, “Olası bir depremde daha fazla insanı güvenli alanda yaşatmayı” esas alarak attıklarını söyledi.

“ÖNCELİĞİMİZ KAZANÇ HESAPLAMAK DEĞİL, İNSAN HAYATIDIR”

Alemdar, “Dönüşüm konusunda kararlıyız. Tabi ki Çukurahmediye, Cumhuriyet, Yağcılar’daki dönüşüm bizim gündemimizde ancak Tığcılar’daki binaların yüzde 75’i beş kat ve üzeri. Bu şehrin en hasarlı yeri orası. Biz dönüşümü yaparken kimin ne kazanacağını ne kaybedeceğini hesaplamıyoruz, bir deprem olsa kaç canımızı kaybederiz onu hesaplıyoruz. Burada söz konusu şey candır. Önceliğimiz her zaman insan hayatıdır. Biz bu şehrin daha sağlam bir geleceğe oturması için ortaya irade koyduk” dedi.

METROBÜS, SAPANCA GÖLÜ, UZUNÇARŞI VE SOKAK HAYVANLARI PROJESİ

Başkan Alemdar alınan kararları değerlendirirken, “Haziran ayı meclis toplantımızda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizin daha güzel yarınlara ulaştırmak için çalışıyoruz. Özellikle ulaşım konusunda büyük bir adım attık. Metrobüs hattında çalışmalarımız bir yandan hızla devam ederken bir yandan da filomuza metrobüsler alarak güçlendiriyoruz. Sapanca Gölü kenarının ortak kullanım alanı olduğunu her defasında hatırlattık. Bu anlamda bakanlığımız öncülüğünde Sapanca Gölü kenarı Bisiklet ve Yürüyüş yolu projemiz için yatırım kararı aldık. Tarihi Uzunçarşı 3.Etap 2. Kısım dönüşümü ve sokak hayvanları için doğal yaşam alanı inşa etme projelerimiz için meclisten aldığımız yetkiyle süreç hızlanacak. Sakarya’mıza hayırlı olsun” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ

Mecliste ayrıca TOKİ ile bin 760 konut yapımı konusunda iş birliği protokolü yapılması, Camili’de yer alan mülkiyeti Büyükşehir’e ait bağımsız bölümlerin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilmesi ve Büyükşehir iştiraki BELPAŞ’ın sermaye artırımı kararları meclis üyelerince oylanarak karara bağlandı.

3,4,5 ve 20’nci maddeler oy çokluğu ile olmak üzere ilk 23 madde imar ve bayındırlık komisyonundan geldiği şekilde kabul edildi. 24’ncü maddeden 51’nci maddeye kadar olan maddeler imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 52’nci maddeden 61’nci maddeye kadar olan gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi. 55’nci madde hukuk ve ulaşım komisyonuna havale edilirken 62’nci madde ise oy çokluğu ile kabul edildi. 63’ncü madde oy birliğiyle kabul edilirken 64’ncü madde imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi.