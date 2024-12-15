Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği; Bangladeş’in ücra köylerinde su kuyuları açarak hayalleri gerçeğe dönüştürüyor. Dernek, 2025 yılı sonuna kadar 37 köyde faaliyete geçireceği su kuyuları ile yaklaşık 25 bin kişi için umut olacak.İSTANBUL (İGFA) - Bangladeş, dünya üzerindeki en yoğun nüfuslu ülkelerden biri. Ancak bu ülkede binlerce insan, temel bir yaşam kaynağı olan temiz suya erişimden yoksun. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan halk, su bulmak için her gün uzun mesafeler kat ediyor ve çoğu zaman sağlıksız su kaynaklarını kullanmak zorunda kalıyor.

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, krizle mücadele etmek için önemli projelere imza atıyor. Bu projelerin en önemlisi ise su kuyuları ve geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen çeşmeler.

Bugüne kadar Bangladeş’te 37 köye su kuyuları ve çeşmeler açılmış olup, bu kuyular sayesinde 24.927 kişi temiz suya erişim sağlamış durumda.

Dernek, inşa ettiği çeşmelerde Osmanlı ve Selçuklu mimarisini esas alarak, geleneksel Türk su kültürünü Bangladeş’te yaşatıyor. Bu çeşmeler hem estetik bir görünüm sunuyor hem de bölge halkına suyun kutsallığını ve toplumsal paylaşımın önemini hatırlatıyor.

Projenin mimarlarından biri olan derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Aydın, suyun insan hayatındaki önemine dikkat çekti.

“Bugüne kadar 37 köyde açılan su kuyuları sayesinde yaklaşık 25 bin kişinin temiz suya erişim sağladığını belirterek, "Bu projelerin sürdürülebilir olması için halkı hijyen ve sanitasyon konusunda bilinçlendiriyoruz. Bağışçılarımızın cömert desteğiyle daha fazla köye ulaşmayı hedefliyoruz. Temiz su bir insan hakkıdır ve bu hakkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.