Bursa Adliyesi'nde yaşanan silahlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Bursa'da düzenlenen törenle son yolculuğu için memleketi Adana'ya uğurlandı.BURSA (İGFA) - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen tören ile Adana'ya uğurlandı.

Törene; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve beraberinde Bursa Adliyesi Hakim ve Cumhuriyet Savcıları geniş bir katılım gösterdi.

Komutanlıktaki askeri tören ardından Yenişehir Havalimanı'ndan şehidin naaşı Adana'ya uğurlandı.

Evli ve 6 aylık bebeği olan şehidin, 2 kardeşinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilirken, şehidin cenazesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çandık Mezarlığına toprağa verilecek.