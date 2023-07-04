Dede Korkut Hikâyelerinde adı geçen kahramanlardan biri olan ve kabri Bayburt’un Erenli Köyünde bulunan Bamsı Beyrek’in adını taşıyan seyir terası projesi tamamlanarak hizmete başladı.

Duduzar dağı eteklerinde 300 metre kare alana sahip bir seyir terası ile 500 metrekare alana sahip bir cafeterya ve restoran inşa edildi.

Hizmete açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan tesis Bayburtlulara nezih bir ortamda aileleriyle güzel vakit geçirmenin yanında eşsiz Bayburt manzarasına karşı çaylarını yudumlama imkânı sunuyor.

Zipline Macera Parkı Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor

Her şeyiyle komplike bir yapıya sahip olan projede ayrıca 800 metre uzunluğunda bir hatta sahip extrem sporlardan zipline da yer alıyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelecek zipline alternatif aktivite arayanların bir numaralı adresi olacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bir projeyi daha tamamlayarak Bayburtluların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Bayburt’umuz için yenilikler yapmaya ve ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir proje, yaşlısıyla genciyle toplumumuzun tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Hemşehrilerimiz tesisimizde Duduzar dağı eteklerinde seyir terasından Bayburt’un eşsiz manzarasını izlerken cafeteryada çaylarını yudumlayabilecekler. Ayrıca doğayla iç içe bir parkurda yürüyüş yaparken zipline da adrenalin dolu anlar yaşayacaklar. Bayburt’umuza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.