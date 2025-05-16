Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan 9816 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile balon balığı avcılığı destekleme tutarı artırıldı. Benekli balon balığı için destek 25 TL’den 35 TL’ye yükseldi.ANKARA (İGFA) - Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre istilacı balon balığı popülasyonunu azaltmak ve sucul biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla destekleme ödemelerinde artış öngörüldü.

DESTEK TUTARLARI YENİLENDİ

Karara göre, benekli balon balığı (Lagocephalus sceleratus) için 100 bin adede kadar destekleme tutarı 25 TL’den 35 TL’ye çıkarıldı.

Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Torquigener flavimaculosus, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus ve Sphoeroides pachygaster türleri için ise 200 bin adede kadar destek 10 TL olarak devam edecek.

Ayrıca destekleme ödemelerinin dağıtımında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ödenen komisyon oranı yüzde 0,2’den yüzde 0,05’e düşürüldü.