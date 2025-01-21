Ayvalık’ta öğrencilere yönelik bir ilk olarak; Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in seçim projeleri arasında yer alan Öğrenci Lokantası’nın ikincisi hizmete açılıyor.BALIKESİR (İGFA) - Adliye arkasındaki 5 okulda eğitim gören 1723 Ayvalıklı öğrenci, Şubat ayı içinde bu hizmetten yararlanmaya başlayacak.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Boğaziçi otelin alt katında açılan ve yüzlerce öğrencinin üç çeşit yemek ve yanında meyveyle birlikte 30 lira ödeyerek yararlandığı öğrenci lokantasının ardından ikinci öğrenci lokantası adliye arkasındaki okullar bölgesinde açılış için gün sayıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ikinci öğrenci lokantasının Şubat ayı içinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Başkan Ergin, eğitim gören gençlere seslenerek; “Gençler 3 çeşit yemek ve meyve 30 Türk Lirası. Kent Lokantası Öğrenci Mutfağı, çok yakında Adliye Arkası’ndaki Okullar Bölgesi’nde sizlere hizmet verecek.

Öğrencilerimiz merak etmesinler sadece biraz sabretsinler. Onları da çok kısa bir süre içinde öğrenci lokantalarıyla buluşturacağız. İkinci yarıyıl tatilinin ardından bölgedeki okullarda eğitim gören 1723 öğrencimiz üç çeşit yemeğe ve yanında meyve ile birlikte 30 Türk Lirası ödeyecek” dedi.