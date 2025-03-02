Balıkesir Ayvalık'ta Ramazan ayının ilk iftarı Altınova’da yapıldı. Binlerce kişinin katılımıyla ilk oruçlar açıldı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ramazan Ayımızın ilk iftarında, Altınova Kapalı Pazaryeri’nde binlerce hemşehrimiz ile aynı sofrada bereketi ve huzuru paylaştık. Mübarek Ramazan Ayı’nın bolluğu hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize dolsun. Her lokmamızı paylaşacağımız daha nice Ramazan sofralarında buluşmak dileğiyle… Birlik, beraberlik ve dayanışma ile Ayvalık Kadar Güzeliz" dedi.
Balıkesir Ayvalık'ta binlerce kişi iftarda buluştu
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