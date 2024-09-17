Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Bakan Güler’i baba ocağı Bayburt ve Bayburt Belediyesi'nde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek ziyaret anısına plaket ve hediye takdiminde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Başkan Memiş'e çalışmalarında başarı temennisinde bulunarak şilt takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Bakan Güler’e Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof Dr. Orhan Ateş, Bakan Danışmanı Salih Ayhan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk ve kalabalık bir heyet eşlik etti.

Bakan Güler Belediye ziyaretinin ardından Bayburt Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yöresel Ürünler ve Turşu Üretim Fabrikası ile Kavurma ve Sucuk Üretim Et Entegre Tesisi'nde incelemelerde bulundu.