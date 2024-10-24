Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapanları ifşa etti. Sucuk, haşhaş ezmesi, zeytinyağı ve kaşar gibi ürünlerde büyük sahtekarlıklar ortaya çıktı. Bursa yeni yayımlanan listede yine hileli zeytinyağları ile yer aldı.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor.

Son testlerde sucukta dil, kaşarda bitkisel yağ, haşhaş ezmesinde yer fıstığı tespit edildi. Ege Bölgesi'ndeki zeytinyağıyla meşhur yerlerdeki zeytinyağları da sahte çıktı.

BAKANLIK FİRMALARI İFŞA ETMEYE DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

BURSA YİNE HİLELİ ZEYTİNYAĞLARI İLE LİSTEDE

Bursa yeni yayımlanan listede Taklit ve tağşiş yapılan gıdalar bölümünde 4 firmaya ait 7 ürün ile yer aldı. Ürünlerin tamamı ise yine zeytinyağı...

Listeye göre 4 firmanın satışa sunduğu zeytinyağlarının içerisinde tohum ve pirina yağı tespit edildi.

İŞTE BURSA'DA HİLELİ ZEYTİNYAĞI SATIŞI YAPAN O FİRMALAR