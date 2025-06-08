İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Konya’da, 2019’da Kuzey Irak’ta şehit olan Teğmen Fikret Dinçer’in ailesini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, şehidin ailesiyle bir araya gelerek dualarını paylaştı.KONYA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Konya’da, 23 Mart 2019’da Kuzey Irak’ta şehit düşen Teğmen Fikret Dinçer’in ailesini ziyaret etti.

Şehidin annesi Zübeyde, babası Ali, eşi Şerife ve kızı Mina ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, duygusal anlar yaşadı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1931406584472879183

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dualarımız şehidimiz içindi. Kahraman şehidimiz Fikret Dinçer’in aziz hatırası asla unutulmayacak. Ruhu şad, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.