Vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesi için tüm önlemleri alan ve yoğun ziyaretçi beklediklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanlığı, milli parklar ve tabiat parklarına yoğun ziyaretçi olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda milli parklar ve tabiat parklarının doğası, sakin ortamı ve tarihi-doğal zenginlikleriyle vatandaşlara keyifli bir tatil imkânı sunuyor.

Türkiye'de 50 milli park, 270 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası ve 131 sulak alan olmak üzere toplam 679 korunan alan bulunurken, bakanlık bu alanların sayısını artırmak için çalışmaları sürdürüyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, korunan alanlarda tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları ve macera parkurları gibi düzenlemelerle turizm potansiyelini artırdıklarını belirterek, “Amacımız, daha fazla vatandaşımızın doğada keyifli vakit geçirmesini sağlamak” dedi. Bayram gibi uzun tatil dönemlerinde bu alanların cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Bu arada korunan alanların biyoçeşitliliğin korunmasındaki önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, vatandaşlardan çevreye duyarlı olmalarını istedi. “Orman Benim” kampanyasında 106 bin gönüllüyle 360 ton atık toplandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, atıkların doğaya zarar verdiğini, vatandaşlardan çevreyi kirletmemelerini ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.