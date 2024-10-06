İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Ekim Perşembe günü Tuzla'da düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Adem Köş'ü hastanede ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'e yaptığı hastane ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Tuzla’da düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu ağır yaralanan Adem kardeşimi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim" diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Çok şükür doktorları durumunun iyiye gittiğini, bir müddet daha yoğun bakım ünitesinde kalacağını, planladıkları bir operasyon olmadığını söylediler. Rabbim Adem’imizi evladına, eşine, ailesine ve vatanımıza bağışladı. Kahraman mesai arkadaşıma acil şifalar diliyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Allah ayaklarıma taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.