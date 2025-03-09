İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması dolayısıyla Kars'tan 'sahipsiz köpekler' ile ilgili talimat verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahipsiz köpeklerle ilgili Kars'tan verdiği talimatı bugün sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da 2 yaşındaki bebeğin köpek saldırısında ölmesine ilişkin, "2025'te, gerekli bütün kanunlar ortadayken, sahipsiz köpekler tarafından 2 yaşındaki bir bebeğin vahşice katledilmesini kabul edemeyiz." diyerek verdiği talimatı bir kez daha kamuoyuna duyurdu.

“SAHİPSİZ KÖPEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZ”30 büyükşehirde, büyükşehir belediye başkanı, 51 ilde kırsal kesimde il özel idaresi olması hasebiyle buradan sesleniyorum ve dün de talimat verdim. 51 valimiz ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün… pic.twitter.com/3MxqZ8OPnD— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 9, 2025

"İNSANİ VE VİCDANİ DURUŞLA KANUNU BİZİM UYGULAMAMIZ LAZIM"

51 vali ve özel idare olarak ve il belediyeleri ve nüfusu 25 bin ve üzeri olan bütün ilçe belediyeleriyle birlikte bu sorumluluğu kanunun kendilerinden istediği, milletin çıkardığı kanungereğini yapmak zorunda olduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Hayvanları biz seviyoruz. Hepimiz seviyoruz. Benim evimde üç tane kedim var. Ama sorumluluğun ağırlığının ne kadar büyük olduğunu gördüm" dedi..

Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanı olarak, valilerimin hepsi,aynı şekilde onların uhdesindeki ilgili müdürlükler, belediye başkanları, büyükşehir, ilçe belediye, il belediye fark etmez. Hepsi beraber oturacaklar. Ya bu işi yapacaklar ya da biz yasal olarak hukuk bana ne yetki veriyorsa ben de bunu sonuna kadar kullanacağım ki, bir daha 2 yaşında bir Rana'mız hayatının baharında sabi çocuk mezara girmesin" diye konuştu.