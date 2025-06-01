Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'a yaptığı temaslar kapsamında 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından Erciş'te depremzedelere destek olmak amacıyla Bakanlıkça açılan MEB İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Van'daki MEBİM'de çalışmalarla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney'den bilgi alan Bakan Yusuf Tekin, daha sonra bilgisayar başına geçerek gelen bir çağrıyı yanıtladı.

Bakan Tekin, çağrı merkezini arayan bir kadının okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi talebine ilişkin "Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkânları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık." yanıtını verdi.

Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Bakan Tekin, "Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu, çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun." diye konuştu.