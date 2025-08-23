Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, yeni hesap açılmayacak ve mevcut hesaplara yenilenmeyeceğini belirterek, "KKM bakiyesi, 3,4 trilyon TL’den 441 milyar TL’ye geriledi" dedi.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona ermesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, programın önemli hedeflerinden birine daha ulaştıklarını belirterek, "Artık yeni hesap açılmayacak, mevcut hesaplar da yenilenmeyecek” dedi.

Bakan Şimşek, KKM bakiyesinin zirve noktasında 3,4 trilyon TL (143 milyar dolar) seviyesinde olduğunu, ancak uygulanan ekonomi programıyla iki yıldır kesintisiz azalarak 15 Ağustos 2025 itibarıyla 441 milyar TL’ye (11 milyar dolar) gerilediğini belirtti. Bu düşüş, Türk Lirası’na geçişi teşvik eden politikaların başarısı olarak değerlendirildi.

KKM’nin sonlanmasının finansal istikrarı daha da güçlendireceğini vurgulayan Bakan Şimşek, “Önemli bir koşullu yükümlülük olan KKM’nin sonlanmasıyla finansal istikrar daha da güçlenecek” ifadesini kullandı. .