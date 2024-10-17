Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretildiğini böylece otomotiv sektörünün Avrupa'da 4. sıraya yükseldiğini belirtti.ANKARA (İGFA) - Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü satışının Türkiye'de 2002'de 168 bin 732 olduğunu anımsatarak, "Bu rakam geçen yıl tarihi rekor seviyeye yükseldi, 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı. Otomotiv pazarı tam 8 katı büyümüş oldu." dedi.

Bakan Bolat, 2002'de yılda yaklaşık 95 bin otomobil satıldığını, 2023'te ise 10 katı pazar büyümesiyle yılda 967 bin 341 satış gerçekleştiğini ifade etti.

Hafif ticari araç satışının da 2002'de 63 bin 822 olduğunu, bu rakamın geçen yıl 4 katı artışla 265 bin 294'e yükseldiğini aktaran Bakan Bolat, "Ağır ticari vasıtalarda da 2002'de yaklaşık 10 bin araç satılırken, geçen yıl 51 bin 317 ağır ticari vasıta satışı gerçekleşti. Bu da yaklaşık 5 katı bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin toplam otomotiv üretiminin 2002'de 346 bin 565 olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de geçen yıl 4,5 katı artışla 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretimi yapıldı, böylece Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş olduk. 2002'de 257 bin 775 araç ihracatı yaptık, 4 katı artışla 2023'te 1 milyon 18 bin 247 motorlu araç ihracatı gerçekleştirdik. Yan sanayi ve yedek parça satışlarıyla beraber otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat geliri 35 milyar dolar oldu. Yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının ocak-eylül döneminde 5 bin 604 adet satılırken, bu yılın aynı döneminde 17 bin 49 araç satışı yapıldı." diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR 649 OTOMOTİV İŞLETMESİNE YAKLAŞIK 400 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI"

Bakan Bolat, otomotiv sektörlerinde son dönemde yaptıkları düzenlemelerle ticaretteki aksaklıkları istikrara kavuşturduklarını söyledi.

Piyasada "6 ay-6 bin kilometre" olarak bilinen ikinci el araçta pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi devreye aldıklarını, buna motosikletleri de dahil ederek uygulamanın süresini 1 Ocak 2025'e kadar uzattıklarını hatırlatan Bolat, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına da kısıtlama getirildiğini anlattı. Bolat, düzenlemelere aykırı hareket eden 649 otomotiv işletmesine ise yaklaşık 400 milyon lira para cezası uyguladıklarını belirtti.

Bakanlıkça Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldıklarına da işaret eden Bolat, "1 Kasım 2023 itibarıyla hem otomotiv hem emlak sektörü bakımından kimlik doğrulama uygulaması EİDS üzerinden yapılmaya başlandı. Buradaki amacımız, özellikle dijital ortamda fiyatlarda manipülasyon yapılmasını engellemekti. Çünkü aşırı şişen fiyatlar hem ticareti durduruyordu hem de bazılarına haksız kazanç olarak gidiyordu. 15 Eylül 2024 itibarıyla da emlak sektörü bakımından yetki doğrulama uygulamasını EİDS üzerinden devreye aldık. Önümüzdeki aylarda otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da tamamlayacağız." diye konuştu.