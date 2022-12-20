Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin,MHP Bayburt İl Başkanlığı ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin, Milletvekilimiz Sayın Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili ve Memur-Sen Onursal Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı İsmail Durmuş’a ziyarette bulundu.

Ziyarette, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Belediye Meclis Üyelerimiz ve partililer yer aldı.